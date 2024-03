BP Aktie: Was kommt da auf sie zu?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Bp-Aktie hat in den letzten Tagen eine neutrale Kursentwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 472,1 GBP liegt 1,92 Prozent unter dem GD200 von 481,33 GBP. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, steht bei 465,09 GBP, was einem Abstand von +1,51 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bp derzeit bei 4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,53 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bp liegt bei 33,88, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, steht bei 43, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

In der fundamentalen Analyse wird die Bp-Aktie aufgrund des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als überbewertet eingestuft. Das KGV von 12,77 liegt 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 10,67 in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche.

Zusammenfassend erhält die Bp-Aktie in den verschiedenen Kategorien überwiegend neutrale oder negative Bewertungen.