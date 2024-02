BP Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Bp-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 25,71 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 478,45 GBP, was einem Unterschied von +1760,95 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 88,15 GBP liegt der Schlusskurs mit einer Abweichung von +442,77 Prozent über diesem Wert, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Bp-Aktie insgesamt 5 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Die Kursprognose von durchschnittlich 675 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 41,08 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Bp-Aktie in den letzten Monaten nur gering war, wodurch sie in diesem Bereich als "Schlecht" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt und insgesamt zu einem "Schlecht"-Wert für die Aktie führt.

Fundamental betrachtet weist die Bp-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,77 auf, was über dem Branchendurchschnitt von 9 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine "Schlecht"-Bewertung.