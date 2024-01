BP Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Aktienkurs von Bp wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energie-Sektor als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 58,09 Prozent liegt die Aktie deutlich über dem Branchendurchschnitt von -12,64 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Bp aktuell bei 490,6 GBP, was einer Einstufung als "Schlecht" entspricht. Der Aktienkurs selbst liegt bei 459,35 GBP, was einen Abstand von -6,37 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal, da die Differenz bei -3,42 Prozent liegt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Es wurde jedoch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem "Schlecht"-Rating in diesem Bereich führt.

Die Analysteneinschätzung für die Bp-Aktie ist aktuell "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Innerhalb eines Monats liegen jedoch 1 "Schlecht"-Einschätzungen vor, was zu einer aktuellen Bewertung als "Schlecht" führt. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten ergibt ein Aufwärtspotential von 46,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bp daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

