BP Aktie: Schlechte Nachrichten!

In den letzten Wochen wurde bei Bp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Die Veränderung des Stimmungsbildes ergibt sich aus der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die entweder positiv oder negativ gestimmt sind. Da bei Bp negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen hat abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Bp daher für diese Stufe insgesamt ein "Schlecht".

Aus charttechnischer Sicht erhält die Bp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 491,13 GBP, während der aktuelle Kurs bei 471,95 GBP liegt, was einer Abweichung von -3,91 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 480,96 GBP liegt. Auch hier erhält die Bp-Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für das Unternehmen daher ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Die Anleger-Stimmung bei Bp in den sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten wurde in den vergangenen Tagen weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien zeigt 4 "Schlecht"- und 0 "Gut"-Signale, was zu einer insgesamt negativen Empfehlung führt.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung für Bp ausgesprochen haben, geben eine Gesamteinschätzung von "Neutral", da 3 Kauf-, 1 Halten- und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Auch für den letzten Monat ergibt die Analyse eine "Schlecht"-Einstufung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 675 GBP, was einer positiven Entwicklung von 43,02 Prozent entspricht. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Neutral".

