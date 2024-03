BP Aktie: Reine Nervensache!

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um überkaufte oder unterverkaufte Aktien zu identifizieren. Der RSI der Bp-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 37, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis ist mit einem Wert von 50,9 neutral bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale RSI-Bewertung für Bp.

In Bezug auf Dividendenrenditen hat Bp derzeit eine Rendite von 4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 9,52 Prozent liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den häufig negativen Themen rund um den Wert wider. Trotzdem wurden auch genau berechenbare Signale herausgefiltert, die zu einer positiven Empfehlung führen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Bp neutral eingestuft werden. Somit ergibt sich auch hier eine neutrale Einschätzung.

Zusammenfassend erhält die Bp-Aktie sowohl in Bezug auf den RSI, die Dividendenrendite, die Anleger-Stimmung und das Sentiment und Buzz eine neutrale Bewertung.