BP Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index, oder RSI, ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Bp-RSI steht bei 75,46, was ihn als "Schlecht" bewertet. Der RSI25 liegt bei 58,34, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Im fundamentalen Bereich beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 12,77 und liegt damit 40 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 9 für die Branche Öl Gas & Kraftstoffverbrauch. Dies führt zu einer Überbewertung der Aktie und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich mit anderen Aktien der Branche erzielte Bp in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 58,09 Prozent. Im Gegensatz dazu verzeichneten ähnliche Aktien im Durchschnitt einen Rückgang von -21,31 Prozent, was einer Outperformance von +79,4 Prozent für Bp im Branchenvergleich entspricht. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -21,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Bp um 79,4 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an drei Tagen positive Themen im Vordergrund standen und an sieben Tagen die negative Kommunikation dominierte. Die Anleger haben sich ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bp ausgetauscht. Insgesamt führt dies zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

