BP Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Bp liegt bei 33,88, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,27 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Bp beträgt derzeit 4, was einer negativen Differenz von -5,5 Prozent zum Branchendurchschnitt für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Bp eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bp diskutiert. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Fundamental betrachtet ist Bp aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 12,77, was einem Abstand von 20 Prozent zum Branchen-KGV von 10,65 entspricht. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Schlecht"-Empfehlung ausgesprochen.