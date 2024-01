BP Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die Bp-Aktie wird derzeit an der 200-Tage-Linie mit einem Kurs von 489,74 GBP gehandelt. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 453 GBP, was einem Abstand von -7,5 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 470,89 GBP, was einer Differenz von -3,8 Prozent entspricht, und somit zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Bp-Aktie liegt bei 98,12 und wird somit als "Schlecht" eingestuft. Für den RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt der Wert bei 57,93 und wird daher als "Neutral" bewertet. Die Gesamteinschätzung basierend auf dem RSI ist somit "Schlecht".

In den letzten zwölf Monaten wurden 3 positive, 1 neutrale und 1 negative Einschätzung von Analysten für die Bp-Aktie abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 675 GBP, was eine Steigerung von 49,01 Prozent vom aktuellen Kurs (453 GBP) bedeuten würde. Dies entspricht einer "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine starke Aktivität für die Bp-Aktie gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild und somit zu einem Gesamtergebnis von "Gut" führt.

