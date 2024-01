BP Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Die Analyse des Unternehmens Bp zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gestimmt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten hauptsächlich negativ, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Optimierungsprogramme haben mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in eine positive Richtung zeigt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung für die Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Bp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 486,35 GBP. Der letzte Schlusskurs von 461,7 GBP weicht somit um -5,07 Prozent ab, was charttechnisch betrachtet als schlecht bewertet wird. Beim Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bp-Aktie momentan überverkauft ist und daher als gut eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bp-Aktie eine sehr gute Performance im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" aufweist. Mit einer Rendite von 58,09 Prozent liegt sie mehr als 71 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schneidet Bp mit einer Rendite von 70,76 Prozent deutlich besser ab, was zu einem positiven Rating in dieser Kategorie führt.

