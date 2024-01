BP Aktie: Jetzt knallt es!

Der Aktienkurs von Bp wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Energiesektor als sehr positiv bewertet. Mit einer Rendite von 58,09 Prozent liegt Bp deutlich über dem Sektor-Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -12,64 Prozent verzeichnete, schneidet Bp mit einer Rendite von 70,73 Prozent deutlich besser ab. Diese positive Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von Bp festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Bp daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger beeinflusst werden. Laut Analysten waren die Kommentare und Befunde überwiegend negativ. Zudem wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien rund um Bp diskutiert. Somit erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Schlecht". Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei drei konkret berechnete Signale zur Verfügung stehen (2 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird Bp daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Analysten bewerten die Bp-Aktie aktuell als "Neutral", wobei sich dieses Rating aus 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen zusammensetzt, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Kürzerfristig wurden innerhalb eines Monats 1 "Schlecht"-Einschätzung abgegeben, was zu einer aktuellen "Schlecht"-Bewertung führt. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten (675 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 46,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BP-Analyse vom 15.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BP-Analyse.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...