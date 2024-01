BP Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den sozialen Medien hat sich in den letzten vier Wochen die Stimmung und Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Bp kaum verändert. Daher wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Die Kommunikationsfrequenz zeigt jedoch eine leichte Abnahme, was bedeutet, dass weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung auf den sozialen Plattformen war überwiegend negativ, wie von Analysten gemessen wurde. Zusätzlich wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Bp in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch drei berechnete Signale (2 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Insgesamt wird daher die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Analysten bewerten die Bp-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie zuletzt mit einem "Schlecht" bewertet, basierend auf einer Schlecht-Einschätzung innerhalb eines Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zeigt jedoch ein Aufwärtspotenzial von 46,95 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Bp eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Bp-Aktie bei 490,6 GBP verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 459,35 GBP aus dem Handel ging. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Neutral".

