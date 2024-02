BP Aktie: Ist es denn die Möglichkeit?

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Die Analystenbewertung zeigt, dass die Meinungen über die Bp-Aktie in den letzten 12 Monaten gemischt waren. 3 Analysten empfehlen den Kauf, 1 sagt Neutral und 2 bewerten die Aktie als Schlecht. Kurzfristig betrachtet, hat sich die Einschätzung verschlechtert, da innerhalb eines Monats 1 Schlecht-Bewertung abgegeben wurde. Das Kursziel der Analysten liegt im Durchschnitt bei 675 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 44 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Gesamtanalyse führt zu einer neutralen Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors hat sich die Bp-Aktie mit einer Rendite von 58,09 Prozent gut entwickelt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche hingegen hat eine durchschnittliche Rendite von -15,77 Prozent. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Bp-Aktie in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Bp-Aktie liegt derzeit bei 4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,96 Prozent liegt. Daher erhält die Aktie eine negative Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden keine überwiegend positiven oder negativen Themen diskutiert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt. Die Analyse der sozialen Medien ergab 1 negatives und 1 positives Signal, was zu einer neutralen Empfehlung führt.

Insgesamt zeigt die Bewertung der Analysten, die Entwicklung im Branchenvergleich und die Stimmung der Anleger, dass die Bp-Aktie gemischte Signale aufweist, jedoch insgesamt positiv bewertet wird.