BP Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Bp beträgt 37,88 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Eine ähnliche "Neutral" Bewertung ergibt sich auch aus dem RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt und einen Wert von 48 für die Bp-Aktie ergibt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Wochen standen vor allem negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Anleger-Stimmung führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV der Bp-Aktie liegt bei 12,77, was deutlich über dem Branchenmittel von 10,65 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie überbewertet ist und daher als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bp-Aktie bei 481,39 GBP, während der Aktienkurs bei 470,9 GBP liegt, was einer Differenz von -2,18 Prozent entspricht und daher als "Neutral" eingestuft wird. Ähnlich verhält es sich mit dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50), bei dem die Bp-Aktie eine Differenz von +1,37 Prozent aufweist und ebenfalls als "Neutral" signalisiert wird. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral" Befund basierend auf der technischen Analyse.