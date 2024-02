BP Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Bp in den sozialen Medien. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, was dazu führt, dass die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig in den Fokus der Anleger gerückt ist. In diesem Fall wurde über Bp deutlich weniger diskutiert als üblich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Bp-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 45,96 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bp liegt bei 12, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" (KGV von 9,83) über dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet, wird die Aktie als überbewertet angesehen und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien wurde Bp in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Neutral" eingestuft, wobei die Redaktion auch 6 Gut- und 0 Schlecht-Signale herausgefiltert hat und daher eine "Gut" Empfehlung ausspricht.

Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung für die Bp-Aktie.

