BP Aktie: Gut oder schlecht?

Die Analysten haben in den letzten zwölf Monaten gemischte Bewertungen für Bp abgegeben. Von insgesamt 5 Bewertungen waren 3 positiv, 1 neutral und 1 negativ, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Auch die jüngste Bewertung für die Aktie ergab ein durchschnittliches "Neutral"-Rating, mit 1 positiver, 0 neutralen und 1 negativer Empfehlung. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 675 GBP, was einem potenziellen Anstieg um 44,15 Prozent entspricht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine negative Abweichung von -5,76 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine negative Abweichung von -6,4 Prozent, was zu einer insgesamt negativen charttechnischen Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Bp liegt derzeit bei 4 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 11,86 Prozent liegt. Dies führt zu einer negativen Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich das Stimmungsbild für Bp in den letzten vier Wochen verschlechtert, was zu einer negativen Gesamtbewertung führt. Die Kommunikationsfrequenz blieb hingegen unverändert.

Zusammenfassend erhält die Bp-Aktie gemischte Bewertungen von Analysten, eine negative charttechnische Bewertung, eine unterdurchschnittliche Dividendenrendite und eine verschlechterte Stimmung in den sozialen Medien. Dies führt zu einer insgesamt negativen Einschätzung des Unternehmens.

