BP Aktie: Grund zur Sorge?

Der Aktienkurs von Bp hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 58,09 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -11,76 Prozent gefallen, was zu einer Outperformance von +69,85 Prozent für Bp führt. Auch im "Energie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -11,76 Prozent, wobei Bp um 69,85 Prozent darüber lag. Aufgrund dieser Überperformance wird dem Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating verliehen.

Die Analysten sind in ihrer Einschätzung zur Bp insgesamt neutral, da 3 Buc, 1 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Im letzten Monat gab es 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen, was zu einer kurzfristigen Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Bp liegt bei 675 GBP, was einer potenziellen Entwicklung um 43,02 Prozent entspricht. Daher wird dem Kursziel ein "Gut"-Rating verliehen. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung zu einer neutralen Einstufung.

Das Sentiment und Buzz rund um Bp haben sich in den letzten Wochen deutlich negativ verändert. Dies basiert auf einer Auswertung der Stimmung in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders negativen Themen zeigt. Zudem wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt. Insgesamt wird dem Unternehmen daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating verliehen.

In der technischen Analyse erhält die Bp-Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs sowohl vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage abweicht, jedoch in beiden Fällen nahe beieinander liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Sollten BP Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich BP jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BP-Analyse.

BP: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...