BP Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Bp diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen überwiegen. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Bp beschäftigt, was insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Weitergehende Studien und Untersuchungen zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden. Insgesamt ergibt sich daher auf dieser Ebene ein "Schlecht" Signal, wenn man die Anleger-Stimmung analysiert.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Bp-Aktie liegt bei 36 und erhält damit eine "Neutral"-Bewertung. Der Vergleich des 7-Tage-RSI mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (55,13) zeigt, dass Bp auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft ist, weshalb die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Bp.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,99 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt -12,9 Prozent, und Bp liegt aktuell 70,99 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Bp in den sozialen Medien zu beobachten, was zu einer "Gut"-Bewertung des Stimmungsbarometers der Marktteilnehmer führt. Allerdings wurde über Bp deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating von der Redaktion.

