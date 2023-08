BP-Aktie: Eine Analyse des aktuellen Zustands

Nachdem die großen Ölkonzerne Exxon Mobil, Chevron und Shell in den vergangenen Tagen erhebliche Quartalsverluste verzeichneten, war es am Dienstag an der Reihe für BP. Wie zu erwarten war, hat der Ölgigant im zweiten Quartal 2023 ebenfalls deutlich Federn lassen müssen.

BP Q2 2023: Gewinneinbruch um 70 Prozent

Wie von BP berichtet wurde, stürzte der Gewinn (replacement cost profit) im Q2 2023 im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 70 Prozent ab. Im Q2 2022 hatte das Unternehmen noch stark von den Unruhen auf dem Energiemarkt als Folge des Ukraine-Krieges profitiert. Der Gewinn sank jedoch auch gegenüber dem Vorquartal (Q1 2023) um satte 47 Prozent ein.

Im letzten Quartal gingen offenbar die Margen des Raffineriegeschäfts zurück, die bisher die gefallenen Ölpreise kompensieren konnten. Trotz allem zeigte sich BP-Chef...