BP Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Bp-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 47, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Bp-Aktie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einem "Gut"-Rating führt. Allerdings wurde die Aktie weniger intensiv diskutiert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Bp-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben Hinweise auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Bp-Aktie. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt. Jedoch wurden auch drei Schlecht-Signale ermittelt, was letztlich zu einer Einstufung als "Schlecht" Aktie führt. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Bp-Aktie angemessen mit "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Bp-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 58,09 Prozent erzielt, was 70,65 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Energie" liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

