BP Aktie: Aus und vorbei!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und gibt Aufschluss darüber, ob ein Titel überkauft oder unterkauft ist. Für die Bp-Aktie weist der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 26 auf, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der bei 52,72 liegt. Im Gegensatz zum RSI7 ist die Bp-Aktie auf dieser Basis weder über- noch unterkauft und erhält daher eine neutrale Bewertung. Insgesamt wird die Bp-Aktie aufgrund der RSI-Bewertung mit "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur "Öl-, Gas- & Kraftstoffverbrauch"-Branche konnte die Bp-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine beachtliche Performance von 58,09 Prozent erzielen. In derselben Branche fielen ähnliche Aktien im Durchschnitt um -11,76 Prozent, was einer Outperformance von +69,85 Prozent für die Bp-Aktie entspricht. Auch im "Energie"-Sektor übertrifft die Bp-Aktie mit einer Rendite, die 69,85 Prozent über dem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Bp-Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die Analyse der Handelssignale aus den sozialen Medien ergab 4 negative und 0 positive Signale. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

In den letzten Wochen wurde bei Bp eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit in den Diskussionen über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Bp in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

