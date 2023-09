BP-Aktie: Ankündigung eines bedeutsamen Schrittes!

Der britische Mineralölriese BP kündigt ambitionierte Pläne für seine Raffinerie in Lingen an, um den Standort zukunftssicher zu gestalten. Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums der Niederlassung plant BP, bis zum Jahr 2030 eine mittlere bis hohe dreistellige Millionensumme in die Umstrukturierung der Raffinerie zu einem integrierten Energienexus zu investieren. Dieser Schritt ist ein Teil von BPs Bestreben nach einer grüneren Energieproduktion.

Die Strategie im Fokus

BPs Strategiekonzept sieht vor, dass Lingen weiterhin Benzin, Diesel, Heizöl und Grundstoffe für die Chemieindustrie bereitstellt und gleichzeitig alternativere und emissionsärmere Energieoptionen offeriert. Zu diesem Zweck gehört auch der Ausbau der Biokraftstoffproduktion ab dem Jahr 2022 sowie die Produktion von grünem Wasserstoff durch erneuerbare Energien....