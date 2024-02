BP Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "BP plc":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bp-Aktie liegt bei 74 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überbewertung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu steht der RSI auf 25-Tage-Basis bei 42,77, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die technische Analyse zeigt auch eine neutrale Bewertung für die Aktie, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Bp mit 4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11,96 Prozent, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen die berechnbaren Handelssignale aus den sozialen Medien sowohl negative als auch positive Signale, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.