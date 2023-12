BP Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Die Analystenbewertung der Bp-Aktie zeigt eine gemischte Einschätzung. Innerhalb der letzten 12 Monate wurden 3 Kaufempfehlungen, 1 Halteempfehlung und 1 Verkaufsempfehlung ausgesprochen. Im Vergleich dazu gab es im vergangenen Monat 1 Kaufempfehlung, 0 Halteempfehlungen und 1 Verkaufsempfehlung. Daher wird die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Bp-Aktie liegt bei 675 GBP, was einer potenziellen Kurssteigerung von 46,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse wird die Bp-Aktie als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 12,77 um 41 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" liegt. Daher erhält sie eine schlechte Einschätzung auf fundamentaler Ebene.

Die technische Analyse zeigt, dass die Bp-Aktie derzeit 7,54 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer negativen kurzfristigen Einschätzung führt. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen wird die Aktie als negativ bewertet, da sie sich 7,2 Prozent unter dem GD200 befindet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Bp in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung. Dennoch wird eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Ebene als "Schlecht" bewertet.

