BOS Better Online-Anleger sollten sich noch gedulden!

Derzeit weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bos Better On-line einen Wert von 7 auf. Das bedeutet, dass die Börse 7,46 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 83 Prozent, da der durchschnittliche Wert im Bereich "Kommunikationsausrüstung" bei 45 liegt. Auf Basis des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bos Better On-line derzeit bei 3,11 USD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 2,82 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -9,32 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,7 USD, was einem Abstand von +4,44 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Die Gesamtbewertung auf Basis der technischen Analyse ist daher "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Bos Better On-line festgestellt werden. Daher wird das Kriterium der Stimmung und Diskussion mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bos Better On-line-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 33, während der RSI der letzten 25 Handelstage einen Wert von 40,52 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Neutral".

Zusammenfassend lässt die Analyse auf Grundlage des KGV, der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI zu dem Ergebnis, dass die Bos Better On-line-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung erhält.