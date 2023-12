BOS Better Online Aktie: Das war ja klar …

Die Aktie von Bos Better On-line wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,65 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" (45,94) eine Unterbewertung um 77 Prozent signalisiert. Daher erhält die Aktie aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich jedoch ein anderes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Bos Better On-line verläuft derzeit bei 3,09 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,69 USD liegt, was einen Abstand von -12,94 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 2,76 USD und einer Differenz von -2,54 Prozent im "Neutral"-Bereich. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Hinsichtlich der Dividende weist Bos Better On-line eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Unterbewertung um 11546,5 Prozent bedeutet. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Bos Better On-line wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Bos Better On-line beschäftigt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.