BOS Better Online Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Die aktuelle Dividendenrendite von Bos Better On-line beträgt 0 %, was unter dem Branchendurchschnitt von 11546,52 % für die "Kommunikationsausrüstung" liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Bos Better On-line zeigt einen Wert von 70,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,72 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Bos Better On-line durchschnittlich sind. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral".

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral, ebenso wie die neuesten Nachrichten über das Unternehmen. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Bos Better On-line eine "Neutral"-Einschätzung.

Insgesamt wird Bos Better On-line von der Redaktion sowohl bezüglich der Dividende, des RSI als auch der Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.