BOS Better Online Aktie: Einfach nur Spitze!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von Bos Better On-line eine Rendite von 68,38 Prozent, was 58,92 Prozent über dem Durchschnitt des Informationstechnologiesektors (9,46 Prozent) liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -0,49 Prozent für Wertpapiere aus der Kommunikationsausrüstungsbranche, liegt Bos Better On-line aktuell 68,87 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik von Bos Better On-line von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 10,65, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) von Kommunikationsausrüstung liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment ist negativ, da in den sozialen Medien überwiegend negative Meinungen über die Aktie veröffentlicht wurden. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Bos Better On-line, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.