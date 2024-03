BOS Better Online Aktie: Aus, Aus, Aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Für die Bos Better On-line-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 50, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 53,45 aufweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung für Bos Better On-line auf Basis des RSI.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Bos Better On-line aktuell ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -11147,5 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die fundamentale Bewertung zeigt, dass Bos Better On-line im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet ist. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,3, was einen Abstand von 91 Prozent zum Branchen-KGV von 77,12 bedeutet. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bos Better On-line-Aktie bei 3,12 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,72 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -12,82 Prozent zum GD200 und einer Bewertung als "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 2,74 USD, was zu einem Abstand von -0,73 Prozent führt und somit zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für Bos Better On-line als "Neutral" vergeben.