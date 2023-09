BOSIDENG stellt auf der Mailänder Modewoche mit Eileen Gu, Coco Rocha und Leighton Meester neue federleichte Daunenjacken vor

Mailand (ots/PRNewswire) -Bosideng, der weltweit größte Hersteller von Daunenjacken, hat bei seiner Laufstegshow während der Mailänder Modewoche in La Vigna di Leonardo mit Auftritten der globalen Markenbotschafterin Eileen Gu, des Supermodels Coco Rocha und der Schauspielerin Leighton Meester die Grenzen der Technologie für federleichte Daunenoberbekleidung neu definiert.Bosideng ließ sich von der italienischen Renaissance und der Architektur von La Vigna di Leonardo inspirieren und verband in seiner Kollektion Elemente der chinesischen und italienischen Kultur. Die Show fand inmitten natürlicher Wege und des erhaltenen Mailänder Charmes statt und zeigten Themen von Leonardo da Vincis Visionen. Die Kollektion definierte die federleichten Daunenjacken als „vielseitig, schwerelos, warm und zeitgemäß" neu und ließ die chinesische und italienische Kultur einfließen.Eileen Gu, chinesisch-amerikanische Freestyle-Skifahrerin und globale Markenbotschafterin von Bosideng, trägt die neue Jacke und gibt damit ihr Debüt auf dem Laufsteg für eine chinesische Bekleidungsmarke: „Bosideng hat die schwerelosen Daunenjacken auf ein neues Niveau gehoben und mir eine Welt voller ungenutzter Möglichkeiten offenbart." Mit ihr auf dem Laufsteg war das internationale Supermodel Coco Rocha.In der ersten Reihe von Bosideng saßen die bekannten chinesischen Schauspielerinnen Caiyu Yang und Zhuzhu sowie die Schauspielerin Leighton Meester, die durch ihre ikonische Präsenz in der Fernsehserie Gossip Girl bekannt ist. Sie alle waren Zeugen der Kreativität und Innovation in der chinesischen Mode.Technische Innovationen erforschen florale, ineinandergreifende Texturen, die die Stücke mit komplizierten handwerklichen Techniken schmücken und sich von traditionellen „rippenartigen" Nähten lösen. Bosideng setzt auf geschätzte italienische Spitzenkunst und traditionelle Su-Stickerei aus China und investiert in jedes Stück mindestens 500 Stunden Handwerkskunst.Bosidengs Kollektion besteht aus international zertifizierten Gänsedaunen mit einer Füllung von 700+, wodurch die Oberbekleidung sowohl leichter als auch wärmer ist als herkömmliche Daunenbekleidung. Gleichzeitig wurden drei wichtige leichte Wärmetechnologien verbessert: die Integration von patentierten Systemen für den Wärme- und Feuchtigkeitsausgleich, die Einführung von exklusiven hochelastischen Stoffen und Technologien zur Wärmerückführung. Diese Errungenschaften bedeuten einen Durchbruch bei der Herstellung von vielseitiger Kleidung, die für alle Jahreszeiten und verschiedene Szenarien und Lebensstile geeignet ist.Seit 1976 widmet sich Bosideng der Daunen-Oberbekleidung. Dieses unermüdliche Engagement hat dem Unternehmen weltweite Anerkennung eingebracht und wurde von Euromonitor International als weltweit größter Hersteller von Daunenjacken zertifiziert.Bosideng ist seit drei Jahren in Folge auf den internationalen Modewochen in New York, Mailand und London vertreten und hat mit renommierten Designern wie Jean Paul Gaultier und Takada Kenzo zusammengearbeitet. Als Pionier des Konzepts der mit Daunen gefüllten Trenchcoats bis hin zur neuen Generation der federleichten Daunenjacken hat Bosideng die vorgefassten Normen der Daunenjackenindustrie immer wieder erschüttert und die chinesische Mode auf die Weltbühne gebracht, indem es eine neue Perspektive auf die chinesische Kreativität bietet.KONTAKT: William Dorn, william@thecpconcept.co.ukFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2219960/Bosideng.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2219962/Eileen_Gu.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2219963/Leighton_Meester.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2219964/Coco_Rocha.jpgLogo – https://mma.prnewswire.com/media/2219961/BOSIDENG_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bosideng-stellt-auf-der-mailander-modewoche-mit-eileen-gu-coco-rocha-und-leighton-meester-neue-federleichte-daunenjacken-vor-301938873.htmlPressekontakt:+44 (0) 7732 424766Original-Content von: BOSIDENG, übermittelt durch news aktuell