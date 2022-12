BOSE UND VOLVO CARS: NEUE ZUSAMMENARBEIT FÜR DEN SOUND

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

Framingham, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Der völlig neue, vollelektrische Volvo EX90 ist mit Premium-Sound von Bose erhältlichFRAMINGHAM, Massachusetts, 20. Dezember 2022 /PRNewswire/-- Bose hat heute sein erstes Soundsystem für Volvo Cars bekannt gegeben, das die Kraft des Bose-Sounds im völlig neuen, vollständig elektrischen Volvo EX90 zur Geltung bringen wird. Der Volvo EX90, der Anfang 2024 auf den Markt kommen wird, markiert den Beginn einer neuen Zusammenarbeit zwischen Bose und Volvo Cars, die sich in den kommenden Jahren auf weitere Modelle erstrecken wird.Mit dem Angebot von Bose als eine seiner erweiterten Sound-Optionen kann Volvo Cars seinen Kunden die legendäre Soundleistung liefern, für die Bose-Automobilsysteme seit 40 Jahren bekannt sind. Und als Branchenpionier bei werksseitig installierten erstklassigen Soundsystemen stellt Bose sein umfangreiches Portfolio von OEM-Partnern nun für eine der weltweit angesehensten Automarken bereit.„Die Zusammenarbeit mit Volvo Cars ist ein wichtiger Meilenstein für uns", erklärte Peter Kosak, Senior Vice President und Head of Automotive bei Bose. „Wir teilen viele gemeinsame Merkmale ‒ von unserem langjährigen Engagement für die Bereitstellung von fantastischen Verbrauchererlebnissen bis hin zu unserem intensiven Fokus darauf, jedes Detail genau richtig hinzubekommen. Bose freut sich sehr, unsere gemeinsamen Leidenschaften der nächsten Generation von Volvo-Kunden nahezubringen."„Der neue Volvo EX90 stellt eine neue Ära für Volvo Cars dar, da wir mit ihm einen eindeutigen Kurs in Richtung Premiumqualität und einer vollständig elektrischen Zukunft einschlagen", betonte Javier Varela, Deputy CEO und Chief Operating Officer von Volvo Cars. „Bose ist ein wichtiger Teil dieser Entwicklung, und wir freuen uns sehr, mit seinen Audioexperten zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden ein noch angenehmeres Erlebnis zu bieten."Bose-Soundsystem für den Volvo EX90Der neue Volvo EX90 ist ein vielseitiges und stylisches, vollständig elektrisches Familienfahrzeug, das bahnbrechende Technologien und Konnektivität mit unübertroffener Sicherheit, Komfort und moderner Ästhetik kombiniert. Das verfügbare Bose-Soundsystem mit 14 Lautsprechern bietet Fahrern und Fahrgästen des Volvo EX90 ein erstklassiges Fahrerlebnis im Innenraum.Die Ingenieure von Bose und Volvo Cars haben eng zusammengearbeitet, um das Soundsystem an das einzigartige Interieur des Volvo EX90 anzupassen. Darüber hinaus wurde das System durch einen neuen Software-gestützten proprietären Tuning-Ansatz von Bose namens Perceptual Sound Rendering (PSR) entwickelt, der Systemingenieuren mehr Freiheit und Flexibilität bietet, um die Audioleistung für jede Sitzposition im Innenraum präzise einzustellen.Anstatt eines Tuning-Vorgangs von einem Lautsprecher zum nächsten können Ingenieure mit PSR das Gesamtsystem ganzheitlich abstimmen, um das gewünschte Leistungsziel zu erreichen. Mit PSR ist die Musikwiedergabe sogar noch präziser, lebendiger, lebensechter und naher an der Intention des Künstlers.Das Bose-System verfügt mit Centerpoint 360 außerdem über die neueste Generation hochentwickelter digitaler Signalverarbeitung, die ein noch umhüllenderes Surround-Sound-Erlebnis bietet als je zuvor.Zu den zusätzlichen Funktionen des Bose-Soundsystems für den Volvo EX90 gehören:- SurroundStage-Technologie, die die Audio-Performance ausbalanciert und jeden Zuhörer in den Mittelpunkt des Musikerlebnisses stellt, egal auf welchem Platz im Fahrzeug er sitzt.- BassSync-Technologie, die eine präzisere Niederfrequenzleistung gewährleistet und genauso klingt wie in der Originalaufnahme.- AudioPilot-3-Technologie zur Geräuschkompensation, die alle Quellen von anhaltendem Hintergrundrauschen überwacht und das Musiksignal automatisch anpasst, um ein einheitlicheres und angenehmeres Hörerlebnis zu erzielen.Die Soundsysteme von Bose wurden für Verbraucher entwickelt, die Musik lieben und hochwertige Verarbeitung und sorgfältiges Design schätzen. Dies ist eine ideale Kombination für die Kunden von Volvo Cars ‒ sowohl für langjährige treue Kunden als auch für Neukunden der Marke.Weitere Informationen über den Volvo EX90 und das verfügbare Bose-Soundsystem werden in den kommenden Monaten, kurz vor dem Produktionsstart des Fahrzeugs, bekannt gegeben.Informationen zu Bose Automotive SystemsIn den frühen 1980er Jahren schufen die Ingenieure von Bose die weltweit ersten werksseitig installierten Premium-Soundsysteme für Automobile. Im Gegensatz zu herkömmlichen oder After-Market-Automobilsystemen wurden die Bose-Systeme für spezifische Fahrzeuge entwickelt und für spezifische Fahrzeuge getunt – was die Branche verändert hat. Seitdem hat Bose proprietäre Lautsprecherdesigns, fortschrittliche Verstärkungs- und Signalverarbeitungstechnologien, exklusive Analyse- und Designwerkzeuge und Technologien zur Steuerung der Klangumgebung innerhalb von Fahrzeugen entwickelt – alles basierend auf einer Tradition von Forschung und Technik. Heute gelten die Automobilsysteme von Bose weltweit als der Branchenmaßstab für Leistung und Kundenzufriedenheit, und unabhängige Forschung in mehreren Regionen der Welt bestätigt Bose als die führende Wahl von Autokunden.Informationen zur Bose CorporationBose ist weltberühmt für seine erstklassigen Audiolösungen für zu Hause, unterwegs und das Auto. Seit seiner Gründung im Jahr 1964 durch Dr. Amar Bose hat sich das Unternehmen der Aufgabe verschrieben, mithilfe von Innovation fantastische Klangerlebnisse zu liefern. Seine leidenschaftlichen Mitarbeiter – Ingenieure, Forscher, Musikbegeisterte und Träumer – haben sich der Überzeugung verschrieben, dass Sound die mächtigste Kraft der Welt ist und die Fähigkeit hat, zu transformieren, zu transportieren und uns das Gefühl zu geben, lebendig zu sein. Seit fast 60 Jahren hat uns diese Überzeugung dazu veranlasst, Produkte zu entwickeln, die Kultcharakter angenommen haben und die Art und Weise verändern, wie Menschen Musik hören.Informationen zur Volvo Car GroupVolvo Cars wurde 1927 gegründet. Heute ist sie eine der bekanntesten und angesehensten Automarken der Welt, die an Kunden in mehr als 100 Ländern verkauft. Volvo Cars ist an der Börse Nasdaq Stockholm unter dem Tickersymbol „VOLCAR B" notiert.Volvo Cars zielt darauf ab, Kunden die Freiheit zu geben, sich persönlich, nachhaltig und sicher zu bewegen. Dies spiegelt sich in seinem Bestreben wider, bis 2030 ein Hersteller von ausschließlich elektrischen Fahrzeugen zu werden, und in seinem Engagement für eine kontinuierliche Reduzierung seines CO2-Fußabdrucks, mit dem Ziel, bis 2040 ein klimaneutrales Unternehmen zu sein.Im Dezember 2021 beschäftigte Volvo Cars rund 41.000 Vollzeitmitarbeiter. Die Unternehmenszentrale, die Produktentwicklungs-, Marketing- und Verwaltungsfunktionen von Volvo Cars befinden sich hauptsächlich in Göteborg, Schweden. Die Produktionsstätten von Volvo Cars befinden sich in Göteborg, Gent (Belgien), South Carolina (USA), Chengdu, Daqing und Taizhou (China). Das Unternehmen verfügt außerdem über Forschungs- und Entwicklungszentren in Göteborg, Camarillo (USA) und Shanghai (China).Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970610/01_Bose_Sound_System_Volvo_EX90.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3739854-1&h=2456570346&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3739854-1%26h%3D3078194625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1970610%252F01_Bose_Sound_System_Volvo_EX90.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1970610%252F01_Bose_Sound_System_Volvo_EX90.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1970610%2F01_Bose_Sound_System_Volvo_EX90.jpg)Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1970611/02_Volvo_EX90_Exterior.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3739854-1&h=2863196228&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3739854-1%26h%3D1035845517%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1970611%252F02_Volvo_EX90_Exterior.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1970611%252F02_Volvo_EX90_Exterior.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1970611%2F02_Volvo_EX90_Exterior.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/964481/Bose_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3739854-1&h=3290272205&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3739854-1%26h%3D2407179331%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F964481%252FBose_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F964481%252FBose_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F964481%2FBose_Logo.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/bose-und-volvo-cars-neue-zusammenarbeit-fur-den-sound-301706315.htmlPressekontakt:Für Bose: Kevin Doak,+1 508 766 7788,kevin_doak@bose.com; für Volvo Cars:+ 46 31 - 59 65 25,media@volvocars.comOriginal-Content von: Bose Corporation, übermittelt durch news aktuell