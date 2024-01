BOK Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bok liegt derzeit bei 8, was bedeutet, dass die Börse 8,27 Euro für jeden Euro Gewinn von Bok zahlt. Dies ist 46 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Handelsbanken" von 15. Daher wird der Titel als unterbewertet eingestuft und auf Grundlage des KGV als "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Bok-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Bok. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 95,6 USD, was einem Aufwärtspotential von 14,18 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Bok daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung für Bok hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Es gab in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien, weshalb die Diskussionsstärke als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs liegt jedoch über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.