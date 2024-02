BOK Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Tenaris":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In jüngster Zeit haben sich Anleger auch vermehrt über positive Aspekte des Unternehmens Bok ausgetauscht. Aus diesem Grund bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analysteneinschätzung für Bok zeigt in den letzten zwölf Monaten 1 positives, 3 neutrales und 0 negatives Rating von Analysten, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates für Bok aus dem letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 92 USD. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie um 9,32 Prozent ansteigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 84,16 USD. Die Analysten geben daher insgesamt eine "Gut"-Empfehlung für die Bok-Aktie.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Handelsbanken"-Branche zeigt sich, dass Bok in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von -15,99 Prozent verzeichnete, während der Durchschnitt in dieser Branche nur um -0,75 Prozent fiel. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor liegt die Rendite von Bok mit -16,75 Prozent unter dem Durchschnitt von 151537,83 Prozent im letzten Jahr. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Bok liegt bei 40,11 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 51,93, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit erhält Bok insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Insgesamt weist die Analyse auf eine überwiegend positive Stimmungslage der Anleger hin, während die Performance der Aktie im Branchen- und Sektorvergleich zu einer negativen Bewertung führt. Die Aktie wird daher insgesamt neutral bewertet.