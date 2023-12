BOK Aktie: Es wird konkret!

Die Bok-Aktie wird als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 8,27, was 48 Prozent niedriger ist als der Branchen-KGV von 15,91. Auf fundamentaler Basis wird die Aktie daher als "Gut" empfohlen.

In der technischen Analyse wird festgestellt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 81,74 USD verläuft und der Aktienkurs bei 83,2 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 73,15 USD, was einer Differenz von +13,74 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal gewertet wird. Zusammenfassend ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Analysteneinschätzungen für die Bok-Aktie ergeben ein durchschnittliches "Neutral"-Rating. Von 5 Analystenbewertungen sind 1 "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht". Die Kursziele der Analysten liegen im Durchschnitt bei 95,6 USD, was eine mögliche Steigerung um 14,9 Prozent vom aktuellen Kurs (83,2 USD) bedeutet. Die daraus resultierende Empfehlung ist ebenfalls "Gut".

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Bok-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,08 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um -4,45 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -18,62 Prozent. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Bok um 27,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

