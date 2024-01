BOK Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Bok-Aktie lautet "Neutral". Dabei liegen insgesamt 1 positive, 4 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats wird die Aktie kurzfristig ebenfalls als "Neutral" eingestuft. In diesem Zeitraum bewerteten 0 Analysten den Titel als positiv, 1 als neutral und 0 als negativ. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie liegt bei 95,6 USD, was einer potenziellen Performance von 11,62 Prozent entspricht. Daher wird die Entwicklung der Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft. Insgesamt erhält die Bok-Aktie von der Redaktion das Rating "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Bok-Aktie aktuell bei 53,61 liegt, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 24, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Gut".

Die trendfolgende technische Analyse zeigt, dass die Bok-Aktie sowohl im längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch im kurzfristigen (50-Tage-Durchschnitt) Vergleich positive Werte aufweist. Der längerfristige Durchschnitt liegt bei 81,12 USD, der letzte Schlusskurs bei 85,65 USD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristige Durchschnitt liegt bei 74,94 USD, der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls darüber, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Bok-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Aus fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bok-Aktie 8, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.