BOK Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Bok-Aktie erhält gemischte Bewertungen in Bezug auf ihre Dividende, technische Analyse, Analysteneinschätzung und fundamentale Kennzahlen. In Bezug auf die Dividendenpolitik liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei -135,99 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Bok-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 81,07 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 84,56 USD liegt. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Gut"-Bewertung aufgrund des höheren Schlusskurses im Vergleich zum Durchschnitt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Bok-Aktie in den letzten zwölf Monaten hauptsächlich mit "Gut" und "Neutral" eingestuft wurde, was zu einer langfristigen "Neutral"-Einstufung führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 95,6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 13,06 Prozent darstellt und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Fundamental betrachtet hat die Bok-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher auch eine "Gut"-Einschätzung.