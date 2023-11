BOIRON Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Sentiment und Buzz: Eine Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Betrachtet man die Intensität der Diskussionen, so lässt sich feststellen, dass das Unternehmen Boiron in den letzten Monaten weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung gefunden hat. Auch dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Boiron-Aktie.

Anleger: Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Boiron diskutiert. Aufgrund dieser positiven Entwicklungen wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Boiron-Aktie der letzten 200 Handelstage beträgt 44,5 EUR, während der aktuelle Kurs bei 40,42 EUR liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -9,17 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (45,63 EUR) liegt mit einem aktuellen Kurs von 40,42 EUR um -11,42 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Relative Strength Index: Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Mit einem aktuellen Wert von 37,17 wird die Boiron als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bei einer Ausdehnung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 46, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine "Neutral"-Einstufung.