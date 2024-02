BOIRON Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die technische Analyse der Boiron-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 44,34 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der aktuelle Aktienkurs bei 36,04 EUR liegt und somit einen Abstand von -18,72 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 39,8 EUR, was einer Differenz von -9,45 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt wird die Boiron-Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel als "überkauft" oder "überverkauft" gilt. Der 7-Tage-RSI der Boiron-Aktie beträgt aktuell 39,53 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Hingegen zeigt der 25-Tage-RSI, dass die Boiron-Aktie als überkauft eingestuft wird. Insgesamt wird die Boiron-Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Boiron-Aktie überwiegend positiv sind. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft, basierend auf der Anlegerstimmung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurden nicht bedeutend mehr oder weniger Diskussionen über das Unternehmen geführt, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Boiron-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating aufgrund der technischen Analyse und des RSI, während die Anlegerstimmung als "Gut" und das Sentiment und Buzz als "Neutral" eingestuft werden.