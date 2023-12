BOE Varitronix Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen der Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen bezogen werden. Der RSI der Boe Varitronix liegt bei 85,71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 59, was auf eine neutrale Situation hinweist und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite beträgt 3,57 Prozent und liegt damit 1,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik der Boe Varitronix.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers der Boe Varitronix über den letzten 200 Handelstagen negativ war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs jeweils unter dem gleitenden Durchschnitt lag.