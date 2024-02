BOE Varitronix Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Die Boe Varitronix-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 8,29 HKD aufgewiesen, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 5,56 HKD liegt, was einer Abweichung von -32,93 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt basierend auf den letzten 50 Handelstagen von 6,12 HKD liegt über dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von -9,15 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Boe Varitronix-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung"-Branche hat die Boe Varitronix-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -72,2 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -51,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Performance von -50,85 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im fundamentalen Bereich weist die Boe Varitronix-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,54 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV erhält die Aktie daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Boe Varitronix-Aktie liegt bei 26, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu zeigt der RSI auf 25-Tage Basis einen Wert von 60,1, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Boe Varitronix.