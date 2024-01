BOE Varitronix Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Im vergangenen Jahr hat die Aktie von Boe Varitronix eine Rendite von -53,64 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Unterperformance von 43,39 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" beträgt -13,17 Prozent, wobei Boe Varitronix aktuell 40,47 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der längerfristige gleitende Durchschnitt der Boe Varitronix-Aktie eine Abweichung von -26,36 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt weist hingegen nur eine geringe Abweichung von -3,36 Prozent auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Boe Varitronix-Aktie auf Grundlage der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben zu einer mittleren Aktivität und einer stabilen Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Boe Varitronix geführt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Im fundamentalen Bereich weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Boe Varitronix einen Wert von 9 auf, was im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche eine Unterbewertung von ca. 83 Prozent darstellt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.