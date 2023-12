BOE Technology -A--Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Boe-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,7 CNH lag, was einem Unterschied von -7,96 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 3,85 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur um -3,9 Prozent davon abweicht.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Boe-Aktie zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Boe-Aktie beträgt 54, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist die Boe-Aktie eine positive Differenz von +0,63 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik führt.

Insgesamt wird die Boe-Aktie sowohl auf technischer als auch auf fundamentaler Ebene mit einem "Neutral"-Rating versehen.