BOE Technology -A- Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Boe wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 6,06 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Boe-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI25 zeigt jedoch an, dass Boe weder überkauft noch überverkauft ist, und daher mit "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Boe eine Dividendenrendite von 1,57 Prozent auf, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,32 Prozent. Aufgrund der geringen Abweichung zum Durchschnitt wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Boe-Aktie mit +0,76 Prozent Entfernung vom GD200 (3,93 CNH) ein "Neutral"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist jedoch auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand +5,32 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Boe-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In fundamentalen Kriterien wird die Boe-Aktie aufgrund eines Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 56,1, das auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt, als "Neutral" eingestuft.