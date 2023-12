BOE Technology -A- Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Der Aktienkurs der Boe hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,22 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche für Elektronische Geräte und Komponenten im Durchschnitt um 17,47 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -10,25 Prozent für Boe führt. Im Vergleich dazu hatte der Sektor Informationstechnologie eine mittlere Rendite von 12,49 Prozent, wobei Boe 5,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird Boe daher mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass die Boe-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt schlecht abschneidet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 4,04 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 3,73 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,67 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Indikators erhält Boe daher eine "Schlecht"-Bewertung. Beim 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs mit 3,88 CNH nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,87 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird Boe also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf Dividenden weist Boe mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt (1,02 Prozent) auf. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie jedoch neutral eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglichen Schwankungen unterliegt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Die Anleger-Stimmung bei Boe ist insgesamt besonders negativ, basierend auf den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten zwei Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen identifiziert, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.