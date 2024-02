BOE Technology -A- Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Die Boe-Aktie liegt derzeit mit einem Kurs von 3,88 CNH um +3,47 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -1,27 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" betrachtet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" verzeichnet Boe eine Rendite von -2,95 Prozent, was mehr als 11 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" weist in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,93 Prozent auf. Hier liegt Boe mit 5,98 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Mit einer Dividendenrendite von 1,57 Prozent liegt Boe derzeit leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,28 Prozent. Im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt die Differenz +0. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Boe-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Boe besonders positiv diskutiert. An zehn Tagen überwog die positive Kommunikation, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren überwiegend positive Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer erhält Boe insgesamt eine "Gut"-Bewertung.