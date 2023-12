BOE Technology -A- Aktie: Da braut sich was zusammen!

Der Aktienkurs von Boe hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,22 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" 5,27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 17,34 Prozent, wobei Boe aktuell 10,12 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Diskussionen über Boe in den sozialen Medien zeigen, dass die Meinungen in den letzten Wochen überwiegend negativ waren. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen auch bezüglich der Anlegerstimmung als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Boe liegt aktuell bei 76 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 65,43, was bedeutet, dass Boe hier weder überkauft noch überverkauft ist, daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung rund um die Aktie von Boe wird sowohl anhand der Beitragsanzahl als auch der Änderung der Stimmung im Internet gemessen. Die Beitragsanzahl zeigt eine starke Aktivität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Änderungen, weshalb hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt wird der langfristigen Stimmungsbild der Aktie von Boe die Note "Gut" zugeordnet.