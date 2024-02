BOD Australia Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

In den letzten vier Wochen wurden bei Bod Science keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert und es wurden weder Zunahmen noch Abnahmen in den Diskussionsbeiträgen verzeichnet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Bod Science mit 0,024 AUD derzeit 20 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage hinweg ist die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Bod Science-Aktie. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Sowohl der RSI7-Wert von 50 als auch der RSI25-Wert von 50 führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit drei Tagen, an denen das Stimmungsbarometer in die negative Richtung zeigte. Auch die Diskussionen der Anleger über Bod Science waren überwiegend auf negative Themen ausgerichtet. Als Resultat wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.