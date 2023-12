BOD Australia Aktie: Das hat Konsequenzen!

Das Anleger-Sentiment für Bod Science war in den letzten zwei Wochen eher neutral, wobei an fünf Tagen positive Themen dominierten und an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen waren jedoch vor allem positive Themen präsent, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führte. Dies basiert auf dem Anleger-Stimmungsbarometer, das der Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung gibt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating für Bod Science hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Bod Science derzeit bei 0,06 AUD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,024 AUD liegt, was einem Abstand von -60 Prozent entspricht, erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einstufung. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt ebenfalls eine Differenz von -40 Prozent, was erneut zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation deutet jedoch darauf hin, dass sich die Stimmung für Bod Science in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien weist auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin, wodurch Bod Science insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.