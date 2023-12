BOD Australia Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Bod Science ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bod Science-Aktie liegt bei 50, was einer "Neutral"-Bewertung entspricht. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI weisen darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Die technische Analyse zeigt, dass sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt der Bod Science-Aktie negativ sind, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält Bod Science eine "Neutral"-Bewertung, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung nur durchschnittlich sind.

Zusammenfassend ergibt sich also eine Gesamtbewertung von "Neutral" für Bod Science.