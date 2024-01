BOD Australia Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Bod Science-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,024 AUD einen Abstand von -60 Prozent zum GD200 (0,06 AUD) aufweist. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,03 AUD, was einem Abstand von -20 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Insgesamt wird der Aktienkurs von Bod Science als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Bod Science in den letzten Monaten durchschnittlich war. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bod Science liegt bei 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Dieser Index berücksichtigt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 50, was die Gesamtbewertung auf "Neutral" festlegt.

Die Einschätzung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und auch die Themen, die von den Nutzern aufgegriffen wurden, überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie von Bod Science auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.