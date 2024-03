BOD Australia Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die Stimmung und der Buzz rund um Bod Science in der Internet-Kommunikation zeigen sich nicht stark positiv oder negativ, was unsere Analyse ergab. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung kaum verändert, weshalb wir dem Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung geben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht außergewöhnlich, weshalb Bod Science auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher von uns auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Aus technischer Analyse ergibt sich, dass Bod Science derzeit ein "Schlecht" ist. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft bei 0,05 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,024 AUD liegt, was einer Abweichung von -52 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 0,02 AUD, was einer Abweichung von +20 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien bewerteten Bod Science in den letzten zwei Wochen als neutral. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral".

Anhand des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich, dass die Bod Science-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl für die letzten 7 Tage als auch für die letzten 25 Handelstage. Somit erhält die Aktie auch im Bereich des RSI ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs zu Bod Science ebenfalls ein "Neutral"-Rating.